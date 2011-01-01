ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018 : أربعة لاعبي تنس يمثلون الجزائر في تاراغونا

بواسطة المسار العربي /حمزة مصباح

يشارك أربعة لاعبي تنس جزائريين (رجلان وسيدتان) في العاب البحر الابيض المتوسط , التي تجري من 22 جوان الجاري الى الفاتح جويلية بتاراغونا الاسبانية, حسبما أعلنته امس الثلاثاء الاتحادية الجزائرية للتنس . ويتعلق الامر بمحمد حسان ونزيم مخلوف عند الرجال وآميرة بن عيسى وياسمين بوجادي لدى السيدات. وتميزت التحضيرات الاخيرة تحسبا لهذا الموعد الرياضي الدولي , بخوض ممثلي الجزائر الاربعة دورات احترافية تجرى حاليا بتونس. وشارك حسان ومخلوف في دورة " فيتير 22" واقصيا في جدول التصفيات , بينما تواصل بن عيسى وياسمين مشاركتهما في الدورة " المفتوحة بالحمامات".