الجزائر-إثيوبيا اليوم بملعب 5 جويلية الاولمبي على الساعة 22:00 سيدات" الخضر " يتطلعن لفوز مريح قبل خرجة أديس أبابا

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

يستقبل سهرة اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات نظيره الإثيوبي بملعب 5 جويلية الاولمبي انطلاقا من الساعة 22:00 برسم ذهاب الدور التصفوي الثاني والأخير من نهائيات كأس إفريقيا للأمم . تسعى سيدات "الخضر "إلى تسجيل نتيجة مطمئنة من أجل وضع قدم في نهائيات الطبعة ال13 لنهائيات الكان والمقرر لها في غانا من 17 نوفمبر الى الفاتح ديسمبر المقبلين. وسيدير هذه المواجهة ثلاثي تحكيم غامبي بقيادة ايسا توراي ومساعدة أبي ليساي وجاينابا مانيه، في حين سيشرف على مواجهة الاياب التونسية درساف غنواتي بمساعدة مواطنتها عفينة هدى والمصرية منى محمود عطاء الله. ونشير إن لقاء الإياب مقرر بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا يوم الأحد القادم على الساعة14:00 بتوقيت الجزائر.