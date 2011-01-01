البرتغال تتجه لفقدان أحد نجومها ضد الجزائر

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن لاعب منتخب البرتغالي بيرناندو سيلفا سيغيب بنسبة كبيرة عن المواجهة الودية التي ستلعب ضد المنتخب الجزائري سهرة الغد . ووفقا لذات المصادر، فإن لاعب مانشستر سيتي لم يتدرب اول امس بسبب آلام في المعدة جعلت المدرب فيرناندو سانتوس يتجه لإعفائه من هاته المباراة من أجل الراحة وأن يكون في كامل جاهزيته تحسبا للمونديال. من جانبه، اندمج لاعب ليستر سيتي أدريان سيلفا في تدريبات امس بعد اسبوعين من الغياب، مما يجعله ورقة متاحة للعب ضد "الخضر" خلال هاته المواجهة التحضيرية للعرس العالمي.