حمس تفتح النار على أحمد أويحيى

بواسطة المسار العربي / ل.ش

أدانت حركة مجتمع السلم دعوة الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى الاستعانة بالأقدام السوداء لتسهيل معاملات تصدير المنتجات الجزائرية للخارج.

وفي بيان توج أول اجتماع للمكتب الوطني الجديد، حملت حمس، السلطة مسؤولية الغموض السياسي الذي يطبع المشهد العام وهيمنة الإشاعات وعدم وضوح الرؤية والشك الكبير في المستقبل لدى قطاعات كبيرة من الجزائريين وما يترتب عن ذلك من يأس وتشكيل بيئات طاردة للاستثمار.

وتضمن البيان عبارات حادة اتجاه الحكومة مقارنة ببيان مجلس الشورى الأخير، حيث أعلنت حركة حمس رفضها حالة الفشل الذريع في تحقيق التنمية بسبب السياسات الترقيعية الفاشلة وغير الرشيدة التي تنتهجها الحكومة، ومحاولات اللجوء إلى الإجراءات العقابية في فرض الضرائب والرسوم على عموم المواطنين.

وترى حمس أن مشكلة المحروقات لا تتعلق بالأسعار فقط وإنما تكمن المشكلة في تراجع الإنتاج من جهة وازدياد الاستهلاك من جهة أخرى، وأن أي رهان على ارتفاع الأسعار هو رهان فاشل وغير مجد في حل الأزمة.

كما حذر البيان من حالات تفشي الفساد بكل أنواعه في كل المستويات والمجالات وتحول الفساد إلى أداة لتسيير البلاد، وكذا التطور الخطير في شأن تهديد الجزائر بالمخدرات الذي كشفت عنه حمولة الكوكايين الأخيرة وانعكاسات ذلك على المجتمع الجزائري وقيمه وعلى الاقتصاد الوطني.

بالمقابل جددت حركة مجتامع السلم، دعوتها لضرورة التوافق السياسي لإخراج البلد من الأزمة بمختلف تجلياتها التي تعيشها الجزائر.