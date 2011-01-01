ڤايد صالح يحل بالجلفة لتفتيش الفرقة 12 مشاة ميكانيكية اليوم

بواسطة المسار العربي / ل.ش

سيقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفتيش إلى الفرقة 12 مشاة ميكانيكية بالجلفة ومقر قيادة الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الخميس. وحسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن هذه الزيارة تدخل في إطار متابعة تنفيذ برامج سنة التحضير القتالي 2017/2018. كما ستشكل سانحة للفريق لتفقد بعض الوحدات، وعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية.