Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

غرق القارب في تونس ..مأساة جديدة في المتوسط
36 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.و

علق سفير الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس بير غاميني على حادثة غرق مركب المهاجرين، واعتبر أن الأمر يتعلق " بمأساة جديدة تضرب جزيرة قرقنة وتونس والمتوسط." وذكر بيير غاميني في تدوينة له على صفحته على موقع فايسبوك إن "الشباب لازالوا على استعداد لتعريض حياتهم للخطر من أجل مستقبل آخر بعيدا عن الوطن، والحل يكمن في إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالبطالة والتنمية الجهوية، وهذا كفيل بالمساعدة على مكافحة الهجرة غير المشروعة ومنع حدوث مآسي إنسانية جديدة". وأشار الدبلوماسي الأوربي إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل جهوده بلا كلل مع تونس وجميع شركائها في بذل كل الجهود اللازمة للتوصل إلى مستقبل مشترك أفضل".

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 