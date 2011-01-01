غرق القارب في تونس ..مأساة جديدة في المتوسط

بواسطة المسار العربي / ق.و

علق سفير الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس بير غاميني على حادثة غرق مركب المهاجرين، واعتبر أن الأمر يتعلق " بمأساة جديدة تضرب جزيرة قرقنة وتونس والمتوسط." وذكر بيير غاميني في تدوينة له على صفحته على موقع فايسبوك إن "الشباب لازالوا على استعداد لتعريض حياتهم للخطر من أجل مستقبل آخر بعيدا عن الوطن، والحل يكمن في إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالبطالة والتنمية الجهوية، وهذا كفيل بالمساعدة على مكافحة الهجرة غير المشروعة ومنع حدوث مآسي إنسانية جديدة". وأشار الدبلوماسي الأوربي إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل جهوده بلا كلل مع تونس وجميع شركائها في بذل كل الجهود اللازمة للتوصل إلى مستقبل مشترك أفضل".