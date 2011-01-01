تونس توضّح بخصوص الضريبة الجديدة

بواسطة المسار العربي / ق.و

أوضحت الجمارك التونسية بأن الضريبة التي شرعت في تطبيقها مؤخرا تخص فقط الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع بقيمة 200 دينار تونسي، ما يعادل 14 ألف دينار جزائري، نافية فرض أي ضرائب على دخول الجزائريين الى تونس. وحسب ما صرح به الناطق باسم المديرية العامة للجمارك التونسية لوسائل إعلام محلية، فإنه لم يتم فرض أية ضرائب على دخول الجزائريين، وأن الضريبة قيد الجدل تتعلق بضريبة أقرها قانون المالية منذ بداية شهر جانفي 2018 تخض فرض ضريبة 200 دينار، على الشاحنات الحاملة للسلع التي يتم فحصها بآلات الكشف بالأشعة، دون السيارات والأشخاص. ويأتي توضيح الجمارك التونسية، بعد موجة الغضب التي اجتاحت الجزائريين، الذين تعود عدد كبير منهم قضاء عطلته الصيفية في الجارة الشرقية، حيث اعتبرو فرض ضريبة على دخول الجزائريين بغير المقبول. وكانت تونس قد فرضت عام 2015 ضريبة بـ 30 دينار على دخول السيارات الجزائرية والأجنبية الى تونس ، قبل أن تضطر إلى إلغائها في نوفمبر 2016 ، بعد احتجاج رسمي جزائري وتهديد بفرض ضريبة مقابلة على دخول السيارات التونسية إلى الجزائر