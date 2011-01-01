الداخلية تأمر بالسحب النهائي لبطاقات التعريف الورقية

بواسطة المسار العربي / ل.ش

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تعليمة أبرقت بها إلى الجماعات المحلية، بالسحب النهائي للنموذج القديم لبطاقات التعريف الوطنية ذات الدعامة الورقية. وتؤكد التعليمة على عدم الاخذ بعين الاعتبار مدة الصلاحية المتبقية للبطاقة العادية موضوع التجديد، وهذا في إطار تعويض البطاقات العادية بالبطاقات البيومترية الالكترونية. وتشدد البرقية الصادرة بتاريخ 24 ماي الفارط عن الأمانة العامة لوزارة الداخلية، تحت رقم 2504، على قبول طلبات تجديد بطاقات التعريف العادية، على ان يتم مقابلها بصفة آلية تسليم بطاقات من النوع البيومتري الالكتروني. واسترجاع البطاقات العادية قصد انهاء العمل بها بصفة نهائية. حيث لم يعد حسب نص البرقية من الممكن بأي حال من الاحوال تجديد البطاقات العادية ببطاقات مشابهة ذات الدعامة الورقية وهذا تطبيقا للبرقية رقم 3144 التي تم بموجبها توقيف اصدار بطاقات التعريف الوطنية العادية.