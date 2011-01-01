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ينحدر من بلدية أولاد موسى

توقيف أربعيني يبتز فتيات بنشر صورهن عبر الفيسبوك مقابل مبالغ مالية
13 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ل.ش

تمكنت مصالح الامن بولاية بومرداس من توقيف شخص يقوم يإيهام الفتيات بالزواج ثم يبتزهن بعد تصويرهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما أكده بيان لمصالح أمن الولاية. العملية نفذتها مصالح الشرطة بالأمن الحضري حمادي بوضع حد لعمليات النصب و الابتزاز التي كان يقوم بها أربعيني ضد فتيات من مختلف ولايات الوطن قصد استغلالهن وأخذ صورهن والنصب عليهن من خلال علاقات التعارف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإيهامهن بالزواج. القضية انطلقت فور تقدم إحداهن بتقييد شكوى رسمية للنصب والابتزاز الذي تعرضت له من طرفه بعدما تعرفت عليه بنية الارتباط والزواج، وقام بسلبها 60 مليون سنتيم على مرات متفرقة بحجة إعانته على تكاليف وترتيبات الزواج، كما أكدت الضحية أنه قام بسرقة صورها من هاتفها النقال دون علمها وأصبح يهددها بعدم نشرها مقابل مبالغ مالية. وبعد التحقيق والتحري في القضية تم إلقاء القبض عليه وهو أربعيني ينحدر من بلدية أولاد موسى ليتم تحويله إلى مقر المصلحة أين تم اكتشاف ضحايا أخريات من مختلف ولايات الوطن قام أيضا بالنصب عليهن و ابتزازهن من أحل الحصول على المال ليتم إعداد ملف قضائي وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة رويبة الذي بدوره أمر بإيداعه رهن الحبس.

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