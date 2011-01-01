حملة تحسيسية حول الوقاية من الحرائق لفائدة فلاحي دائرة القلب الكبير شرق المدية

بواسطة المسار العربي / م.ب

اطار التحضير للموسم الصيفي في مجال الوقاية من الحرائق. قامت مصالح فرع الفلاحة لدائرة القلب الكبير هذا امس الثلاثاء على الساعة 10:00 صباحا بعملية تحسيسية ، بالتنسيق مع وحدتي الحماية المدنية بني سليمان و العزيزية، ومقاطعتي الغابات بتابلاط و بني سليمان وبحضور كل من رئيسي المجلسين الشعبيين لبلدية للقلب الكبير و بئر بن عابد و كذا رئيس الغرفة الفلاحية للولاية و الى جانب العديد من فلاحي المنطقة، حيث تم تبليغهم بالاجراءات الوقائية الواجب اتخاذها لحماية محاصيلهم الفلاحية قبل و أثناء حملة الحصاد وكذا سبل الوقاية من الحرائق خاصة وتزامن الموسم الفلاحي لهذه السنة مع وفرة في الانتاج المبادرة هذه تعد الاولى من نوعها وقد استحسنها جميع الفلاحين الذين حضروا لهذا اللقاء التحسيسي.