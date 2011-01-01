مشروع بناء مركز إيواء مرضى السرطان بالهضبة الشمالية ببلدية شتوان لم يرى النور مند2015

بواسطة المسار العربي / بكاي عمر

لا يزال مشروع بناء مركز إيواء مرضى السرطان بالهضبة الشمالية ببلدية شتوان الذي تبنته جمعية محلية يراوح مكانه ولم يرى النور مند2015.

حيث يستقبل مستشفى مكافحة السرطان بتلمسان العشرات من المرضى يوميا من تلمسان ومن ولايات الغرب الجزائري ومرضى ومرافقين من حسن حظهم تواجد فندق صغير ووحيد بوسط مدينة شتوان يوفر غرف ب1500دج وفاعل خير يقوم بجلب الإفطار للمرضى و مرافقيهم.

ما ميز بلدية شتوان الواقعة 7كلم عن مقر ولاية تلمسان في شهر رمضان الكريم لسنة2018 هو وضع حيز الخدمة لمرفقين هامين موجهين لفائدة الصالح الهام وهما نقطتان فارقتان فيما يخص صحة الإنسان ويتقاسمان عوامل مشتركة تتمثل في السهر على راحة المواطنين الوافدين من ولايات الغرب الجزائري و يتعلق الأمر بنشاط واستقبال مستشفى مكافحة السرطان المتواجد بمحاذاة جامعة العلوم و التكنولوجيا أبي بكر بلقايد ببلدية شتوان و الذي يستقبل يوميا العشرات من المرضى من ولاية تلمسان ومن ولايات من الغرب الجزائري على غرار عين تموشنت وغليزان وبشار وولايات أخرى وهدا حسب الموعد المقدم لهم من طرف المستشفى الجامعي تيجاني دمرجي و كدا بالتنسيق مع مستشفى مكافحة السرطان حيث ان الأول يقوم بعملية علاج داء السرطان بواسطة الجرعة الكيمائية*شيميو* أما الثاني بشتوان فيقدم خدمة العلاج عن طريق الأشعة*راديوتيرابي*وفي هدا الصدد من حسن حظ المرضى الوافدين على بلدية شتوان ومستشفى مكافحة السرطان أنه في الأشهر القليلة الماضية تم افتتاح فندق صغير وهو عبارة عن مرقد أطلق عليه صاحبه تسمية*رياض* حيث يوفر المبيت ب1500دج للغرفة الواحدة وهدا ما استحسنه الوافدون و المرضى لا سيما أن موعدهم تزامن و الشهر الفضيل وموعد الراديو يكون كل يوم ماعدا يوم الجمعة مما يحتم عليهم المبيت بأقرب نقطة وفي الجهة المقابلة بادر أحد المحسنين من بلدية شتوان وكذلك جمعية جزائر الخير و بالتنسيق مع جمعية مساعدة المرضى المحتاجين بجلب و إمداد المرضى ومرافقيهم على مستوى فندق رياض بوجبات ساخنة و البالغ عددها 26وجبة يوميا وهدا حسب التصريح الحصري لجريدتنا و الي أوفانا به رئيس جمعية جزائر الخير تلمسان السيد عصام سماحي وهدا قبل الإفطار وهده المبادرة لقيت استحسانا منقطع النظير وصارت حديث الساعة على مستوى مستشفى مكافحة السرطان

جدير بالذكر أنه تلمسان بلدية شتوان لا تتوفر على بين شباب على غرار تلمسان حيث يتوفر فيها العديد على غرار اثنين بقباسة ويوفران المبيت للشخص الواحد ب500دج لليلة الواحدة والمبيت يكون جماعيا .

تجدر الإشارة أن المشروع الذي تبناه السيد مزيان حسين رئيس جمعية المرضى المحتاجين و الذي كان من المقرر الشروع سنة2015 في بناءو تشييد مركز لإيواء مرضى السرطان وهدا على مستوى الهضبة الشمالية ببلدية شتوان و الذي تم التصريح بأن المشروع من المرتقب أن يكلف10ملايير سنتيم لكن هدا المشروع لم يكتمل و لم يستفيد منه مرضى السرطان الدين يتوافدون بالمئات على مستشفى شتوان من أجل العلاج.

وللأمانة فان أحد مرافقي احد مرضى السرطان الدي يقطن بولاية غليزان قد اتصل بجريدتنا قصد توجيهه من أجل المكبيت في شهر رمضان ويقوم بالاستعلام عن المشروع الذي كتبت بشأنه مقال سنة2015 ومركز إيواء مرضى السرطان بشتوان لكن انتابني حرج شديد جراء عدم اكتمال هدا المشروع وقمت بتوجيهه نحو الفندق الجديد و الوحيد الذي افتتح مؤخرا بشتوان.