مدوار يترشح رسميا لرئاسة الرابطة الوطنية

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

قدّم أمس وبصفة رسمية عبد الكريم مدوار ملف ترشحه لرئاسة الرابطة الوطنية لكرة القدم والتي تجرى انتخاباتها في الـ21 من الشهر الجاري بمركز تحضيرات المُنتخبات الوطنية بسيدي موسى. وستُغلق اليوم أبواب الترشح على الساعة 18:00 . وسيتم دراسة ملفات المترشحين في الفترة ما بين 06 جوان و 08 جوان عل الساعة 00ر18سا" أي عشية نشر "القائمة النهائية" بتاريخ 09 جوان 2018 ." وفي حالة رفض ملف أي مترشح بإمكان تقديم طعن " من 10/ 06/ 2018 إلى 12/ 06/ 2018 على الساعة 00ر18سا " حسب الرابطة التي أضافت أن دراسة الطعن سيكون من 13/ 06/ 2018 حتى 14/ 06/ 2013 على الساعة 00ر18سا, أي عشية نشر القوائم النهائية, المقررة في 15 جوان.