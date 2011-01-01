Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

أبواب الترشح ستُغلق اليوم على الساعة 18:00

مدوار يترشح رسميا لرئاسة الرابطة الوطنية
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

قدّم أمس وبصفة رسمية عبد الكريم مدوار ملف ترشحه لرئاسة الرابطة الوطنية لكرة القدم والتي تجرى انتخاباتها في الـ21 من الشهر الجاري بمركز تحضيرات المُنتخبات الوطنية بسيدي موسى. وستُغلق اليوم أبواب الترشح على الساعة 18:00 . وسيتم دراسة ملفات المترشحين في الفترة ما بين 06 جوان و 08 جوان عل الساعة 00ر18سا" أي عشية نشر "القائمة النهائية" بتاريخ 09 جوان 2018 ." وفي حالة رفض ملف أي مترشح بإمكان تقديم طعن " من 10/ 06/ 2018 إلى 12/ 06/ 2018 على الساعة 00ر18سا " حسب الرابطة التي أضافت أن دراسة الطعن سيكون من 13/ 06/ 2018 حتى 14/ 06/ 2013 على الساعة 00ر18سا, أي عشية نشر القوائم النهائية, المقررة في 15 جوان.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 