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مضوي ثاني مدرب عربي والــ55 في تاريخ الإسماعيلي
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أصبح التقني الجزائري خير الدين مضوي وهو ثاني مدرب عربي يتولى الإدارة الفنية للإسماعيلى بعد التونسي نصر الدين النابي وكما جاء رقمه 55 في تاريخ مدرب الفريق منذ عام 48-49. قيادة الفريق الأول تغيرت في 75 مناسبة على 54 مدربا حيث يعتبر شحته الأكثر في تولى القيادة الفنية في ست مرات بدأت في عام 72 خلفا لوليام طومسون الذي يعتبر أكثر مدرب أجنبي تولى قيادة "الدراويش" حيث تولى المهمة في أربعة مناسبات. ويعتبر على عمر هو الأكثر جلوسا على مقعد المدير الفني حيث تولى القيادة الفنية في مناسبتين الأولى استمرت لمدة 6 أعوام ويعتبر الألماني “هانز سميث” هو الأقل في الجلوس على عرش قيادة الدراويش كرويا حيث استمر لمدة 10 أيام فقط .

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