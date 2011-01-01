"الخضر" يطيرون اليوم إلى البرتغال على متن طائرة خاصة

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يطير بعد ظهر اليوم وفد المنتخب الوطني الجزائري إلى لشبونة على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية لمواصلة استعداداته تحسبا للمواجهة الودية التي تنتظره هذا الخميس أمام البرتغال على الساعة 20:15. وبرمج الطاقم الفني ل" الخضر" تحت قيادة رابح ماجر حصتين تدريبيتين بالبرتغال الأولى مقررة أمسية اليوم ، فيما ستقام الحصة الثانية والأخيرة غدا الأربعاء انطلاقا من الساعة 19:00 بأرضية الميدان الرئيسية لملعب ستاديو دي سبور ليسبوا بنفيكا التي تحتضن اللقاء. وسيعقد ماجر غدا ندوة صحفية في البرتغال بداية من الساعة 18:30 للحديث عن هذه المباراة الودية والتي قد تكون الأخيرة له على رأس العارضة الفنية ل "الخضر " بسبب تزايد حدة الضغوط عليه عقب الخسارة الأخيرة أمام الرأس الأخضر . إلى ذلك عادت العناصر الوطنية سهرة أول أمس إلى التدريبات بالمركز الوطني لسيدي موسى بتعداد مكتمل استعدادا لودية البرتغال حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي. وكان اللاعبون تحصلوا على راحة لمدة 24 ساعة عقب ودية الرأس الأخضر قبل أن يلتحقوا بسيدي موسى قبيل الإفطار يضيف نفس المصدر . وحسب نفس المصدر دائما فقد عقد الناخب الوطني رابح ماجر رفقة مساعديه اجتماعا مع اللاعبين على العاشرة ليلا, حيث شاهدت عناصر المنتخب الوطني فيديو المباراة أمام الرأس الأخضر ليتسلموا برنامج التحضير إلى غاية مواجهة البرتغال. كما قسم ماجر الفريق إلى مجموعتين, حيث أجرى اللاعبون الذين شاركوا في اللقاء الودي تدريبات خفيفة من اجل الاسترجاع وانهوا الحصة بالتدرب على طريقة التنس بكرة القدم ثم الاختتام بجذب العضلات، أما المجموعة الثانية فقد أجرت حصة تقوية العضلات (تفاديا للإصابات) وأخرى للآيروبيك".وفى سياق متصل كشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية أن نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو جاهز وسيكون حاضرا أمام الجزائر بعدما استفاد من راحة دامت أسبوع بعد فوزه مع ريال مدريد برابطة أبطال أوروبا لثالث مرة على التوالي. ويستعد "الخضر" لتصفيات نهائيات كأس إفريقيا 2019 بينما يحضر المنتخب البرتغالي لمونديال روسيا حيث سيواجه في الدور الأول منتخبات المغرب, إيران و اسبانيا.