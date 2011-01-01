العثور على جثة ارهابي بسكيكدة

بواسطة المسار العربي /بكاي عمر

في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 جوان 2018، إثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة واد الطمر، بلدية الحدائق، الواقعة جنوب-غرب سكيكدة/ن.ع.5، على جثة تعود للإرهابي "طلحة لخضر" المكنى "عبد الفتاح". الارهابي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001. في سياق متصل، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بغرداية/ن.ع.4، بندقية (01) نصف آلية ومسدسا (01) آليا بالإضافة إلى كمية من الذخيرة. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بوهران/ن.ع.2، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (19) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجزت مفرزة أخرى (2,3) طن من المواد الغذائية و(745) لتر من مادة زيت المائدة ومركبتين (02) رباعيتي الدفع بعين قزام/ن.ع.6. من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (66) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وغرداية، في حين أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لـ (08) أشخاص بعنابة/ن.ع.5.