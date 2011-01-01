بن صالح يستقبل سفير اليابان في الجزائر

بواسطة المسار العربي /بكاي عمر

استقبـــل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمَّة، اليوم الإثنين 04 جوان 2018، بمقر المجلس، السيدKazuya OGAWA ، سفير اليابان في الجزائر، الذي أدى له زيارة مجاملة، وقد تمحور الحديث خلال هذا اللقاء حول العلاقات الثنائية، وتناول على الخصوص ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز المتعاملين في اليابان للاندماج في السوق الجزائري من خلال الشراكة القائمة على قاعدة تبادل المنافع وتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين .. كما تطرق الجانبان للأهمية التي يكتسيها البعد البرلماني في التقارب والتعريف بالفرص والإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان.