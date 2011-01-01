الجزائريون سحبوا 182 مليار في النصف رمضان

بواسطة المسار العربي /أ.م

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، أمس الاثنين، أنه تم سحب مبلغ 182 مليار دج من مكاتب البريد خلال النصف الاول من شهر رمضان مع تسجيل ذروة بـ 4 ملايين عملية يوميا. و أكد ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "182 مليار دج هو المبلغ الاجمالي لعمليات السحب التي تمت على مستوى مكاتب البريد خلال النصف الاول من شهر رمضان الفضيل، مع تسجيل ذروات بلغت 4 مليون عملية يوميا". و أعتبرت مؤسسة بريد الجزائر أن الجهاز الذي وُضع مكن من ضمان وفرة الاموال و استقرار الشبكة حيث لم يواجه المواطنون "صعوبات لسحب أموالهم". و بالنسبة للعشرة الأيام الاخيرة من الشهر، تؤكد مؤسسة بريد الجزائر بأنها مستعدة لمواجهة العدد الهائل لعمليات السحب تحسبا لعيد الفطر، لا سيما مع فتح أهم مكاتب البريد في الليل من الساعة 21 الى منتصف الليل و التموين المتواصل للموزعات الالية و السهر على السير الحسن للشبكة و تعزيز بالنسبة لسكان العاصمة لأعوان مكتب البريد المتنقل المدشن يوم 24 ماي الماضي".