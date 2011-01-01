Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

من مؤسسة بريد الجزائر

الجزائريون سحبوا 182 مليار في النصف رمضان
46 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /أ.م

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، أمس الاثنين، أنه تم سحب مبلغ 182 مليار دج من مكاتب البريد خلال النصف الاول من شهر رمضان مع تسجيل ذروة بـ 4 ملايين عملية يوميا. و أكد ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "182 مليار دج هو المبلغ الاجمالي لعمليات السحب التي تمت على مستوى مكاتب البريد خلال النصف الاول من شهر رمضان الفضيل، مع تسجيل ذروات بلغت 4 مليون عملية يوميا". و أعتبرت مؤسسة بريد الجزائر أن الجهاز الذي وُضع مكن من ضمان وفرة الاموال و استقرار الشبكة حيث لم يواجه المواطنون "صعوبات لسحب أموالهم". و بالنسبة للعشرة الأيام الاخيرة من الشهر، تؤكد مؤسسة بريد الجزائر بأنها مستعدة لمواجهة العدد الهائل لعمليات السحب تحسبا لعيد الفطر، لا سيما مع فتح أهم مكاتب البريد في الليل من الساعة 21 الى منتصف الليل و التموين المتواصل للموزعات الالية و السهر على السير الحسن للشبكة و تعزيز بالنسبة لسكان العاصمة لأعوان مكتب البريد المتنقل المدشن يوم 24 ماي الماضي".

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 