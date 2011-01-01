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وضبط بندقية ومسدس بغرداية

العثور على جثة إرهابي بسكيكدة
47 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /أ.ك

عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ،أمس الأحد ببلدية الحدائق بسكيكدة إثر عملية بحث وتفتيش على جثة إرهابي في حين تم ضبط بندقية نصف آلية و مسدس في غرداية ،حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. واوضح ذات المصدر انه "في اطار مكافحة الارهاب وبفضل استغلال المعلومات ،عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم الـ 3 جوان 2018 ، إثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة واد الطمر،بلدية الحدائق، الواقعة جنوب-غرب سكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة) على جثة تعود للإرهابي طلحة لخضر المكنى عبد الفتاح الذي كان قد التحق بالجماعات الارهابية سنة 2001". وفي سياق متصلي ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بغرداية/ن.ع.4 بندقية (01) نصف آلية ومسدسا (01) آليا بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.

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