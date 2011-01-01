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غاز.. التوقيع على عقد بين سوناطراك و3 مؤسسات أجنبية
53 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ق.إ

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك أمس الاثنين بالجزائر العاصمة على عقد لرفع قدرات إعادة ضخ الغاز مع مؤسسات اندونيسية واسبانية وايطالية. ويتعلق الامر بالشركة الإندونيسية للمحروقات "برتامينا" و الاسبانية "طاليسمان" (فرع ريبسول) و الايطالية بوناتي. ويتناول هذا العقد - الذي زود بغلاف مالي قدره 85 مليون يورو لمدة انجاز ثلاثة سنوات- الرفع من قدرات اعادة ضخ الغاز على مستوى حقل البترول منزل لجمت شمال. وقد وقع على الوثيقة كل من مدير قسم الشراكة بسوناطراك،فريد جطو و المدير العام الدولي تنقيب و انتاج لشركة "برتامينا"، جوكو لمنهارجو و المدير العام ل"طاليسمان"، ديدي فولسزوسكي والمدير التجاري بترول وغاز لمؤسسة بوناتي ماريو بورتابوغليا.

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