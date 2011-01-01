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بعد تاجيله الاربعاء الفارط

اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء للحسم في قانون المالية التكميلي
56 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ب.ع

من المقرر أن يترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مجلسا للوزراء يوم الثلاثاء. وحسب موقع ALGER 24 باللغة الفرنسية، فإنه سيتم خلال الإجتماع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 . وكان مجلس الوزراء قد تم تأجيله الأربعاء الفارط بسب وفاة والدة رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي وفق مراجع إعلامية أوردت الخبر. وينتظر أن يفصل اليوم الرئيس بوتفليقة في رسوم إصدار الوثائق البيومترية بعد ادراجها من قبل الحكومة في مسودة قانون المالية التكميلي.

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