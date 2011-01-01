عزوزة يدعو الحجاج الى إقتناء تذاكر سفر بدءا من الـ10جوان

بواسطة المسار العربي /ل.ش

دعا رئيس الديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة الحجاج إلى اقتناء تذاكر سفرالحج بدءا من الـ10جوان وإلى غاية الـ10من جويلية عبر كافة وكالات الخطوط الجوية الجزائرية والمنتشرة عبر التراب الوطني. وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى قال عزوزة إن الإسراع في اقتناء تذكرة السفر يمكن الحاج من الحصول على التأشيرة في وقت وجيز كما يتيح له إمكانية الإقامة في فنادق قريبة من الحرم المكي. وأضاف عزوزة أن عملية الإسكان الالكتروني الخاصة بحجاج هذا الموسم، ستنطلق يوم الاثنين الـ11جوان الجاري عبر الموقع الرسمي للديوان وهي الخدمة التي تم اعتمادها خلال موسمي الحج المنصرمين،والتي ستسمح للحاج الجزائري بحجز غرفته في مكة المكرمة وكذا اختيار مرافقيه إلى الحج والحجاج المراد السكن معهم وكذا الغرف التي يقترحها النظام الالكتروني. للإشارة، فإن أول رحلة للحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة ستكون يوم الـ 25 جويلية القادم، وستقوم بتأطير عملية الحج 44 وكالة سياحية بما فيها مؤسستين عموميتين. ويبلغ عدد الحجاج خلال السنة الجارية 36 ألف حاج، ستنقل شركة الخطوط الجوية الجزائرية نصف هذا العدد المقدر بـ 18 ألف حاج، فيما يتكفل النقل الجوي السعودي وشركة طيران خاصة "لايف ناس" بنقل النصف الآخر بقرار صادر عن هيئة الطيران المدني السعودية.