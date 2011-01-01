الأطباء المقيمون يعودون للشارع الاربعاء

بواسطة المسار العربي /ب.ش

من المنتظر أن يعود الأطباء المقيمون إلى الشارع غدا الأربعاء، في إطار إحتجاجهم الذي يدخل شهره السابع. وحسب بيان صدر امس عن التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمون، فقد دعت الأخيرة الأطباء المقيمين إلى المشاركة بقوة في الحركة الإحتجاجية السلمية الجهوية التي سيتم تنظيمها على مستوى ولاية تيزي وزو يوم الأربعاء بداية من الساعة الحادية عشر صباحا. كما دعت التنسيقية المقيمين للمشاركة في جميع الحركات الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها عبر كليات الطب على المستوى الوطني المبرمجة هذا الأسبوع. وفي ذات البيان، جددت التنسيقية تمسكها بالمطالب التي يرفعها الـ 1500 طبيب مقيم منذ 14 نوفمبر 2017، مؤكدة عزمها المضي قدما إلى غاية إنتزاع “حقوقها المشروعة”. وخلال الأسبوع الأخير، كانت قضية الأطباء المقيمين على بعد خطوات من الإنفراج، بعد أن أعلنت التنسيقية عن استعدادها للعودة لآداء المناوبات وحتى وقف الإضراب، بشرط فتح الوزارة الوصية باب الحوار قبل يوم 3 جوان وتقديم مقترحات ملموسة للمطالب المرفوعة، وهو الامر الذي لم يحدث ما جعل المقيمين يعودون للتصعيد.