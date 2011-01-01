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الطلبة الصحراويون بالمواقع الجامعية المغربية يواصلون احتجاجاتهم تنديدا باغتيال الشهيد عبد الرحيم بدري
14 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.د

يواصل الطلبة الصحراويون بالمواقع الجامعية المغربية احتجاجاتهم السلمية المنددة بالاغتيال الجبان الذي طال الطالب الصحراوي عبد الرحيم بدري بجامعة ابن زهر بمدينة أغادير. وقد شهدت جامعات أغادير ، مراكش والرباط العديد من المسيرات والأشكال النضالية التي حمل من خلالها الطلبة الصحراويون كامل المسؤولية للاحتلال المغربي وسلطاته عما تعرض له الطلبة الصحراويون بالموقع الجامعي أغادير صبيحة 19 ماي الفارط. جدير بالذكر ، فإن قوات الاحتلال المغربية لازالت تحاصر مناطق سكنى الطلبة الصحراويين بالجامعات المغربية ضاربة طوقا قمعيا مكثفا في ظل جو من الترهيب.

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