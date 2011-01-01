الجمهورية الصحراوية تشارك بالعاصمة السنغالية في اجتماع حول منطقة التجارة الحرة

بواسطة المسار العربي / ق.د

يشارك وزير التجارة في الجمهورية الصحراوية السيد محمد مصطفى التليميذي ، في اجتماع حول منطقة التجارة الحرة وذلك بالعاصمة السنغالية داكار. وخلال اليوم الأول من الاجتماع الذي حضره الوزير الأول السنغالي ، تطرق الوزير الصحراوي إلى أهمية منطقة التجارة الحرة في إفريقيا ، كما جمعته لقاءات مع عدد من وزراء التجارة الأفارقة من بينهم وزير التجارة الناميبي ووزير التجارة الليبي. الاجتماع من المنتظر أن يختتم أشغاله بالموافقة على التقرير الذي أعده الخبراء ، ويطبعه استقبال الرئيس السنغالي لوزراء التجارة الأفارقة المشاركين في الاجتماع وذلك بالقصر الرئاسي بداكار.