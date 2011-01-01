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25 قتيلا جراء ثوران بركان "فويغو" في غواتيمالا
26 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.د

أعلن متحدث باسم المصلحة الوطنية لتقليص عواقب الكوارث الطبيعية في غواتيمالا أن حصيلة ضحايا ثوران بركان "فويغو" ارتفعت أمس الأحد إلى 25 قتيلا. وأفادت قناة "RBC Noticias" بأن 653 شخصا نقلوا إلى الملاجئ المؤقتة بينهم 378 شخصا في ولاية إيسكوينتلا و275 شخصا في ولايات ساكاتيبيكيسي، بحسب أحدث المعلومات. وكانت سلطات غواتيمالا أعلنت سابقا عن مصرع 7 أشخاص وإصابة نحو 300. وقد أعلنت سلطات البلاد الإنذار الأحمر في عدد من المناطق السكنية الواقعة بالقرب من البركان. كما أغلقت مطار "أورورا" الدولي في العاصمة. وتضرر من الكارثة الطبيعية 1.7 مليون من أصل 16.6 مليون شخص في غواتيمالا. من جهته عبر الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو عن تعازيه لغواتيمالا، معلنا استعداده للمساعدة في إزالة مخلفات الكارثة. ويعتبر الثوران الحالي لبركان "فويغو" الأقوى في السنوات الأخيرة، وبلغ ارتفاع أعمدة الدخان والرماد المتصاعد من البركان 10 كيلومترات، وانتشار الرماد بسرعة قد تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة.

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