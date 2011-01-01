"سولو: ستار وورز ستوري".. يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

بواسطة المسار العربي / ب.ع

احتفظ فيلم الحركة والمغامرات (سولو: ستار وورز ستوري) بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية خلال الأسبوع الجاري محققا إيرادات بلغت 29.3 مليون دولار. والفيلم بطولة ألدن إرينيرك ودونالد جلوفر وإيمليا كلارك ومن إخراج رون هاوارد. كما احتفظ فيلم الحركة (ديدبول2) بالمركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 23.3 مليون دولار. والفيلم بطولة ريان رينولدز وجوش برولين ومورينا باكارين وتيري كروز ومن إخراج ديفيد ليتش. وجاء في المركز الثالث الفيلم الدرامي الجديد (أدريفت) بإيرادات بلغت 11.5 مليون دولار. والفيلم بطولة شايلين وودلي وسام كلافين ومن إخراج بالتاسار كورماكور. وتراجع فيلم الحركة والمغامرات (افينجرز: انفينيتي وور) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 10.4 مليون دولار. رون هاوارد مخرج فيلم (سولو: ستار وورز ستوري) أثناء ترويجه للفيلم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم 12 مايو أيار 2018. تصوير: ماريو أنزوني - رويترز. والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس هيمسوورث ومارك رافالو ومن إخراج جو روسو وانطوني روسو. وتراجع الفيلم الكوميدي (بروك كلوب) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 6.8 مليون دولار. والفيلم بطولة جين فوندا واليسيا سيلفرستون وماري ستينرجين ومن إخراج بيل هولدمان.