وهران : متحف بحري مصغر لجمعية بربروس

بواسطة المسار العربي / ب.ع

انطلقت جمعية حماية البيئة البحرية "بربروس" التي استلمت حديثا مقرا جديدا على مستوى ميناء وهران, في أشغال انجاز متحف بحري مصغر مفتوح للجمهور, حسبما أفاد به أمينها العام. وقال السيد أمين شاقوري أن جزءا كبيرا من المقر الجديد الذي يتربع على مساحة 200 متر مربع سوف يخصص لاحتضان هذا المتحف. كما تعزم الجمعية تهيئة نادي للغوص و مركز بيداغوجي مخصص لاستقبال نشاطات توعوية خاصة بالأطفال. و أضاف أن مختصين في البيئة البحرية أغلبهم جامعيين سيشرفون على تنشيط المركز البيداغوجي أين سيواصلون تنظيم نشاطات تحسيسية حول مخاطر التلوث و أهمية حماية البيئة البحرية لصالح الصغار. وفيما يتعلق بنوع القطع التي تعزم الجمعية أن تعرضها في المتحف فقد أكد أمينها العام أن هناك الكثير للعرض بين أسماك محفوظة في الفورمول أو هياكلها العظمية و معدات قديمة للغوص, على غرار خوذ برونزية تعود للقرن 19 إضافة إلى قطع نقدية و شظايا و قطع من سفن و قوارب غرقت استرجعها غواصو الجمعية من الأعماق. و أبرز السيد شاقوري أن مجموعة قيمة من الوثائق حول البيئة البحرية سيتم عرضها في المتحف الذي يتمنى منشؤه أن يدرج في الخرجات الخاصة بالألعاب المتوسطية ل 2021 مفيدا أن الجمعية لديها مجموعة من المقترحات في هذا الاطار على غرار الخرجات البحرية و الغوص لأول مرة إضافة إلى رحلات إلى الجزر الوهرانية.