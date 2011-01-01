عرض بوهران الفيلم الوثائفي "يوم تحت الشمس"

بواسطة المسار العربي / ب.ع

احتضنت قاعة متحف السينما "الونشريس" لوهران عرض الفيلم الوثائفي "يوم تحت الشمس" لأرزقي مترف الذي يشكل مساهمة في عمل الذاكرة ذات الصلة بتاريخ الهجرة الجزائرية نحو فرنسا. وأكد السينمائي أرزقي مترف الذي حضر العرض ونشط نقاش مع الجمهور أن "التقاط الذاكرة" كان هدفه الاساسي من خلال هذا العمل الذي يعد أحدث انتاجاته. وتم تصوير الفيلم بفرنسا في المقهى الباريسي "لو سولاي" (الشمس) حيث اعطى الكلمة للعديد من المهاجرين الجزائريين الذين كانوا يرتادونه فضلا عن استناده الى مؤرخين على غرار بنجامان ستورا الذي أشار إلى أن سلب الأراضي من طرف المستعمر الفرنسي في الجزائر كانت السبب الرئيسي وراء حركة الهجرة آنذاك. وبخصوص اختيار مقهى "لو سولاي" لتصوير فيلمه الوثائقي يقول المخرج أنه يشكل "نقطة تلاقي" بين المغتربين على غرار العديد من المقاهي الأخرى التي كانت ملك للجزائريين. وأشار نفس المخرج أن "مقهى الشمس أدى وظيفة اجتماعية و ثقافية و سياسية", مضيفا أن مثل هذه المقاهي كانت تشابه تجمعاتهم في قراهم الأصلية. وأبرز السيد مترف أن العديد من أغاني الهجرة تمخضت في المقاهي, التي كانت من جهة أخرى تقدم الطبخ المحلي وشكلت فضاء للتجنيد من أجل القضية الوطنية. يذكر أن "يوم تحت الشمس" كان قد تحصل على الجائزة الكبرى للفيلم الوثائقي خلال الطبعة الحادية عشر للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي بأغادير (المغرب). ويأتي عرض هذا الفيلم بوهران في اطار السهرات الرمضانية لمعهد تنمية الموارد البشرية لوهران بالشراكة مع متحف السينما الجزائرية ومركز الدراسات المغاربية بالجزائر(وهران). وقد جرت هذه الحصة بحضور مدير المركز الجزائري للسينما إلياس سميان الذي أشاد بهذه المبادرة بوهران حيث تشكل العرض الأولي للفيلم بإحدى قاعات متحف السينما الجزائرية. ومن جهة أخرى ينتظر أن ينشط السيد سميان سهرة اليوم الأحد بمعهد تنمية الموارد البشرية لوهران محاضرة حول "السينما الجزائرية من خلال قاعات العرض لمتحف السينما الجزائرية".