عنتر يحيى يوشح رفقة فريال صالحي بوسام الاستحقاق الأولمبي الجزائري

بواسطة المسار العربي /ايت عمار محمد

وشح المدافع الجزائري الدولي عنتر يحي والمبارزة فريال صالحي بوسامي الاستحقاق الاولمبي والرياضي الجزائري ليلة أول أمس خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة بمقر متعامل الهاتف العمومي موبيليس بباب الزوار . وقال رئيس اللجنة الاولمبية، مصطفى بيراف في كلمة له بالمناسبة: "من خلال هذا التتويج الذي أصبح تقليدا راسخا لدى اللجنة الاولمبية، بادرنا إلى تكريم فاعلين في الرياضة، ممن مثلوا بلادنا بشرف في المحافل الرياضية وساهموا في تطوير وبروز الرياضة بصفة عامة"، و أضاف: "الهيئة الاولمبية تقف اليوم وقفة عرفان وإجلال لهذين الشخصيتين الاستثنائيتين، لخدمتهما بلدهما الجزائر". من جهتها، ذكّرت المبارزة الاولمبية السابقة و الحكمة الدولية و العضو التنفيذي في الاتحادية الدولية للمبارزة فريال صالحي بنشاطات اللجنة الاولمبية الجزائرية الرامية لتجسيد مبدأ التكافؤ، سيما في إطار توصيات 11 التي تضمنتها أجندة 2020 و المشجعة على المساواة بين الجنسين ، آملة بهذه المناسبة كل النجاح للنساء المنخرطات في الحركة الرياضية . من جهته، حيا المدافع الدولي وقائد المنتخب الجزائري السابق لكرة القدم، عنتر يحي إلتفاتة اللجنة الاولمبية الرياضية، قائلا: " لم أكن انتظر هذا التتويج، خاصة عندما يتعلق الأمر بأعز استحقاق يمكن أن ينتظره الرياضي" واستطرد: " اشكر الهيئة الاولمبية الجزائرية وكل من شارك في تطوير الرياضة الوطنية، أتمنى لهم كل النجاح، سأكون دوما في خدمة بلدي، هذا أكيد"، مضيفا : " أنا وبطبيعة الحال ممتن بهذا التكريم الذي أثلج صدري، خاصة وانه جاء من أبناء بلدي". وحضر أشغال الجمعية العامة للجنة الاولمبية بالإضافة إلى الأعضاء التنفيذيين وممثلي اتحاديات اولمبية وغير اولمبية، عدة شخصيات من بينهم المدير العام لموبليس سيد احمد زايدي، ووزيري الشباب والرياضة محمد حطاب والأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان.