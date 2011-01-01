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لإبلاغه بالانزعاج من الفيديو المسيء لمؤسسات الجمهورية

الخارجية تستدعي السفير الأوروبي بالجزائر
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /أ.ك

أفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أن الأمين العام لدى وزارة الخارجية، نور الدين عيادي، أستدعى سفير الإتحاد الأوروبي في الجزائر، "جون أورورورك" لإبلاغه بانزعاج الجزائر من الفيديو المسيء لمؤسسات الجمهورية. تجدر الإشارة إلى أن صحافية سابقة في التلفزيون الجزائري ليلى حداد قامت أمس بتسجيل وبث فيديو، من مقر الاتحاد الأوروبي بعاصمة بلجيكيا بروكسل أساءت فيه لمؤسسات الجمهورية

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