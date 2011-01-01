انحراف طائرة عسكرية عن مسارها ببسكرة

بواسطة المسار العربي /أ.ك

انحرفت الأحد طائرة عسكرية خالية من الركاب عن مسارها بمَدْرج القاعدة الجوية ببسكرة مما تسبب في إصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة،حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر, أنه "أثناء هبوطها بالقاعدة الجوية ببسكرة بالناحية العسكرية الرايعة, إنحرفت اليوم الـ 03 جوان 2018، طائرة عسكرية من نوع "Hercule C-13" خالية من الركاب عن مسارها بمَدْرج القاعدة الجوية،، مما تسبب في إصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة، تمّ التكفل بهم على الفور،بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية للطائرة". وعلى إثر ذلك، "أمرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق قصد الكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الحادث".