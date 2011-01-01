Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

بمدرج القاعدة الجوية

انحراف طائرة عسكرية عن مسارها ببسكرة
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /أ.ك

انحرفت الأحد طائرة عسكرية خالية من الركاب عن مسارها بمَدْرج القاعدة الجوية ببسكرة مما تسبب في إصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة،حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر, أنه "أثناء هبوطها بالقاعدة الجوية ببسكرة بالناحية العسكرية الرايعة, إنحرفت اليوم الـ 03 جوان 2018، طائرة عسكرية من نوع "Hercule C-13" خالية من الركاب عن مسارها بمَدْرج القاعدة الجوية،، مما تسبب في إصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة، تمّ التكفل بهم على الفور،بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية للطائرة". وعلى إثر ذلك، "أمرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق قصد الكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الحادث".

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 