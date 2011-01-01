الأطباء المقيمون يقررون مواصلة مقاطعة المناوبات

بواسطة المسار العربي /م.و

قررت، التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، مواصلة مقاطعتها للمناوبات في إطار إضرابها الذي يدخل شهره السابع. وكانت التنسيقية، قد أكدت إستعدادها العودة إلى آداء المناوبات الليلية + عطل نهاية الأسبوع بداية من اليوم 3 جوان، بشرط أن يتم استدعاهم من قبل وزارة الصحة إلى طاولة الحوار قبل هذا التاريخ، وهو ما لم يحدث، ما جعل الأطباء المقيمين عبر 11 ولاية يقررون مواصلة إضرابهم الشامل المفتوح، إلى إشعار آخر. وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، سليم بلقسام، قد أكد بأن الأطباء المقيمون مطالبون بالعودة إلى آداء المناوبات قبل الـ 3جوان، مع وقف الإضراب في حال أرادو تطبيق المقترحات التي قدمتها اللجنة القطاعية المكلفة بملفهم. و في بيان للتنسيقية، عاد الأطباء المقيمون ليؤكدو تمسكم بالمطالب التي رفعوها منذ 14 نوفمبر 2017، كما جدد استعدادهم إلى أي حوار بناء يفضي إلى الوصول إلى حل المشاكل العالقة.