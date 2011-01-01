67 قتيلاً في حوادث مرور منذ بداية رمضان

بواسطة المسار العربي / ل.ش

لقي 67 شخصا حتفهم في أكثر من 1700 حادث مرور على المستوى الوطني منذ بداية الشهر الفضيل. وارجع النقيب نسيم برناوي المكلف بالاتصال على مستوى الحماية المدنية، هذه الحصيلة إلى نقص اليقظة والسرعة المفرطة، اللتان تشكلان أهم أسباب وقوع حوادث المرور خلال الشهر الفضيل لاسيما في فترات المسائية. وقال برناوي إن نسبة كبيرة من الحوادث تم تسجيلها بين الساعة 16:00 زوالا والـ 18:00 مساء تليها الفترة الممتدة بين الـ 18:00 مساء والـ 20:00 خاصة في الدقائق الأخيرة قبل الإفطار، أين يعمد السائقون إلى استعمال السرعة المفرطة، أما الفترة الثالثة التي تكثر في حوادث المرور حسبه فهي بين الساعة الـ 06:00 والـ 08:00 صباحا بسبب قلة النوم والتعب. ولقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 31 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 11 حادث مرور خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ماي و02 جوان 2018 . وأعلنت مصالح الحماية المدنية أن أثقل حصيلة قد سجلتها ولاية سطيف بوفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح على إثر 3 حوادث مرور أهمها يتمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الولائي رقم 14 ببلدية عين عباسة . كما تدخلت وحدات الحماية المدنية على إثر تساقط الأمطار التي شهدتها المناطق الشمالية للوطن في كل من ولاياتي تيارت وبرج بوعريريج أين قام أعوان الحماية المدنية بعدة عمليات لامتصاص المياه داخل المنازل والأحياء بدون تسجيل خسائر تذكر.