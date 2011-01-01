الجامعة العربية تدعو لملاحقة قتلة مسعفة فلسطينية دوليا

بواسطة المسار العربي / ق.د

حملت جامعة الدول العربية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مقتل المسعفة الفلسطينية، رزان النجار، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة. وقالت المنظمة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الأحد، إن "ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسعفة الفلسطينية الشهيدة رزان النجار (21 عاما) أثناء تأديتها لواجبها الإنساني في قطاع غزة جريمة قتل متعمد". ودعت الجامعة العربية "منظمة الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأطر الصحية إلى عدم التغاضي عن هذه الجريمة، وملاحقة المتورطين فيها، وإجبار إسرائيل على احترام المعاهدات الدولية الخاصة بعمل الأطباء والمسعفين". كما طالبت الجامعة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بإجراء "تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم". ويوم الجمعة، قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "إن الطبيبة الفلسطينية المتطوعة رزان أشرف النجار، استشهدت بعد تعرضها لرصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع". وأورد مسؤولو صحة وشهود أن القوات الإسرائيلية قتلت النجار عندما حاولت إسعاف مصاب قرب السياج الحدودي شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع. وبحسب الجيش الإسرائيلي الذي أكد نيته إجراء التحقيق في مقتل المسعفة، فقد كان مسلحون فلسطينيون يهاجمون قواته على طول الخط الحدودي بالرصاص وقنبلة يدوية.