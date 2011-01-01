الخطة 1/10

بواسطة المسار العربي / محمد دلومي

بدأ الحديث عن إقالة الناخب الوطني لكرة القدم رابح ماجر في حالة تعثره أمام منتخب البرتغال، بعد التعثر الفضيحة أمام منتخب – الرأس الأخضر- غير المصنف أصلا. وأمام ما ينتظر المدرب لم يعد أمامه سوى اللعب بخطة بديلة يقلب بها التكهنات دون أن ينهزم أو ينتصر، وكي يربح رابح في هذه المباراة ويبقى على رأس الخضر -دون صداع هزيمة الرأس الأخضر- ما عليه سوى اللعب بخطة 1/10 ، أي عشرة في حراسة المرمى وواحد في الهجوم على الأقل لضمان التعادل ولا يلحق بالفريق هزيمة واسعة، والأمر المهم هو أن يبقى يواصل المشوار حتى تحقيق الانتصار، انتصار قد يأتي بعد عقود من تغيير اللاعبين دون تغيير المدرب، وحتى لا نظلم رابح فإنه يجب الاعتراف أن كل شيء يسير دون خطة أو يسير بخطة 1/10 بما في ذلك الاقتصاد والسياسة رغم وجود البدائل في كل شيء، فبدائل نهضة اقتصادية موجودة في كل ما حولنا حتى في رسكلة واسترجاع النفايات ولا داعي للحديث عن الفلاحة والطاقات المتجددة فتلك ستخرجنا من الأزمة في ظرف سنوات وجيزة، إذا العيب ليس في ماجر فهو مثله مثل الكثير من المسؤولين ليست لديهم خطط بديلة ويفضلون تسيير الأمور بالهاتف على طريقة – ألو بورتو – وهو لا يختلف عنهم في تسييرهم عن طريق الهاتف بادخال هذا اللاعب واخراج ذاك، تماما مثل الكثير من المسؤولين الذين يسيرون بالهاتف حتى ولو كانوا وزراء وولاة ويظهرون أمام الناس مثل ماجر تماما، كأنهم يتحكمون في كل شيء وأن لا شيء يحدث في قطاعهم دون إرادتهم . عموما –تحيا- خطة 1/10 التي تركتنا دون انتصار ودون هزيمة .