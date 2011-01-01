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بعد توقيعه في وفاق سطيف

بن واضح ينعت الطاوسي بالمنافق
58 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

هاجم ياسين بن واضح لاعب فريق شباب بلوزداد ، مدربه السابق رشيد الطاوسي الذي تعاقد مع وفاق سطيف لمدة سنتين. ونشر بن واضح صورة لخطة توقيع الطاوسي عقده رفقة الوفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي، ''إنستغرام''، و كتب عليها '' أنت منافق''. وكان الطاوسي قد غادر شباب بلوزداد بسبب عدم تسوية الإدارة البلوزدادية عدد من المشاكل ، إضافة إلى عدم اتضاح الرؤية المستقبلية للفريق ، الأمر الذي جعل الأمور غامضة بالنسبة له ليقوم بفسخ العقد.

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