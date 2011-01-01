الحضري أكبر لاعب يشارك في تاريخ المونديال

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يبلغ عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى المصرية من العمر 45 عامًا . ورغم تواجده في حراسة عرين الفراعنة لأكثر من 20 عامًا إلا أنَّه لم يسبق له التأهل لنهائيات كأس العالم سوى هذه المرة. ويملك الحضري، مسيرة حافلة شهدت لعبه لعديد الأندية مثل الأهلي، والزمالك، والإسماعيلي، وسيون السويسري، والمريخ السوداني، والاتحاد السكندري، ووادي دجلة، وأخيرًا التعاون السعودي. وحقق الحضري، نجاحات رائعة مع المنتخب المصري، إلا أنَّ ما ينقصه هو المشاركة المونديالية لختام مسيرته على أكمل وجه. ولدى الحضري 156 مباراة دولية مع الفراعنة، والتي توج خلالها بـ 4 بطولات أمم أفريقيا أعوام 1998، و2006، و2008، و2010، كما حل وصيفًا في 2017. وسيكتب الحضري اسمه بأحرف من النور عندما يشارك في المونديال، حيث سيصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس العالم بعمر 45 عامًا و5 أشهر متجاوزًا رقم الحارس الكولومبي فريد موندراجون (43 عامًا) في مونديال البرازيل 2014.