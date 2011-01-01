" تعيين زيدان مدربا للديكة حاليا مستبعد "

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت عدم وجود نوايا في الوقت الحالي لاستبدال المدرب الحالي لمنتخب "الديكة " ديديه ديشامب بزين الدين زيدان بعد استقالته من الإدارة الفنية لريال مدريد. وقال لو غريت في مقابلة نشرتها أمس صحيفة (ليكيب) "لا توجد أي مناقشات مطروحة في هذا الشأن، زيدان رحل عن الريال دون أن يكون لديه أي مشروع، وديديه لديه عقد حتى 2020". وأضاف :" زيدان يتمتع بمواصفات مدرب المنتخب بشكل لا جدال فيه، يحظى بقبول الرأي العام والنتائج التي حققها تتحدث عن نفسها، لكن يجب دائما الأخذ بعين الاعتبار العقود المبرمة والنتائج، هذه الفكرة ليست مطروحة حاليا، ليس قبل 2020 أو 2022".وأكد لو جريت أنه لم يعلم أن زيدان سيترك منصبه في قلعة سانتياغو برنابيو، مبرزا أن القرار كان مفاجئا بالنسبة له. وفى الأخير قال لوغريت أن المنتخب الفرنسي يستهدف الوصول لنصف النهائي في مونديال روسيا .