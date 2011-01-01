ليل الفرنسي لن يبيع الجزائري بن زية بأقل من 15 مليون يورو

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ليل الفرنسي بات منفتحا على بيع موهبته الجزائرية ياسين بن زية خلال الانتقالات الصيفية، بشرط تلقيه عرضا لا تقل قيمته عن 15 مليون يورو. ويتواجد بن زية على رادار كراسنودار التركي، وهيدرسفيلد تاون الإنجليزي، الساعيين للتعاقد مع لاعب جديد في مركز صانع الألعاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وتألق بن زية بشكل كبير في النصف الثاني من الموسم الحالي، حيث أسهم في بقاء نادي الشمال الفرنسي في دوري الدرجة الأولى بعد أن كان قريبا للغاية من الهبوط لدوري المظاليم، غير أن ذلك لم يمنع جماهير فريقه من انتقاده بطريقة لاذعة بسبب قيام شقيقه بشتمها. ويعود آخر ظهور له مع "الخضر " لسنة 2016، تاريخ المواجهة أمام سيشل لحساب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا الغابون 2017.