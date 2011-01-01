حطاب يؤكد جاهزية المرافق لاحتضان الألعاب الإفريقية للشباب2018

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب أن كل الجهود قائمة لاستقبال الوافدين من الدول الافريقية في اطار فعاليات الألعاب الإفريقية للشباب والمزمع إجراؤها بين الـ19 و الـ28 جويلية المقبل بالجزائر سواء تعلق الأمر بالتنظيم المادي والتقني مشددا على ضرورة تسليم المشاريع في الآجال المحددة. وعبر محمد حطاب خلال زيارة عمل وتفقد للمنشآت الرياضية اول أمس السبت عن ارتياحه لنسبة تقدم أشغال ترميم المنشآت الرياضية التي ستحتضن هذه الألعاب الإفريقية باستثناء نادي التنس بباش جراج, الذي يعرف تأخرا ملحوظا،مضيفا "إن هناك عدد من المرافق الرياضية جاهزة للألعاب ولو أن البعض منها تتطلب وقتا أكثر لإنهاء الأشغال بها, على غرار نادي التنس لباش جراح الذي يبقى المرفق الوحيد الذي سجلنا به تأخرا كبيرا مقارنة بالتعهدات التي تم اتخاذها، بإمكاني التأكيد بأننا سنكون جاهزين 100 بالمائة لتنظيم هذه التظاهرة".وتخص الألعاب الإفريقية للشباب الرياضيين البالغة أعمارهم من 14 إلى 18 سنة. و جرت النسخة الأولى من الألعاب بالرباط (المغرب)عام 2010, بيتنا احتضنت العاصمة البوتسوانية, قابورون, النسخة الثانية عام 2014.