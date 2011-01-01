خبرة مضوي الإفريقية تمنحه صلاحية اختيار أجانب الإسماعيلي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

منحت إدارة الإسماعيلي مدرب الفريق، الجزائري خير الدين مضوي، الحرية الكاملة في اختيار لاعبين أجنبيين ينضمان للفريق الموسم المقبل. وقال مصدر في النادي لموقع فيل جول إن معرفة مضوي وخبرته الإفريقية دفعت النادي لتحميله مسؤولية الاستقرار على أجانب الفريق الموسم المقبل. وعلم ذات المصدر أن الغاني ريتشارد بافور هو الأجنبي الوحيد الذي ضمن الاستمرار ضمن قائمة الفريق الموسم المقبل، فيما يتجه الفريق لضم أجنبيين في الجانب الهجومي. ورحل عن فريق" الدراويش" هدافه الكولومبي دييجو كالديرون، حيث انتقل إلى الفيصلي السعودي.