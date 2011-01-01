الجزائري حمرون يغادر السد القطري

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

خرج الجزائري يوغروطة حمرون لاعب السد القطري من حسابات المدرب الحالي للسد القطري جوزفالدو فيريرا بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها حسب ما كشفت عنه أمس تقارير صحفية قطرية . وتدرس إدارة النادي عرضا مقدما من نادي السيلية للتعاقد مع حمرون قبل بداية الموسم الجديد، وهناك شبه موافقة من جانب الجهازان الفني والإداري للسد على مغادرة حمرون والتعاقد مع محترف آخر بدلا منه من أجل تدعيم الصفوف خاصة وأن السد مقبل على مباراتيه أمام الاستقلال الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا خلال شهري نهاية أوت ومطلع سبتمبر القادمين . وفى منتصف الموسم الأخير كانت هناك تكهنات حول انتقال حمرون إلى الريان على سبيل الاعارة مقابل الاستغناء عن المغربي محسن متولي، ولكن لاودروب مدرب الريان حينئذ فضل الابقاء على متولي وعدم ضم حمرون لاسيما وأنه لم يكن جاهزا بنسبة 100% للمشاركة في المباريات.