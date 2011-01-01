جوبا ماسينيسا مولا يدعم "الخضر" في الألعاب المتوسطية بتاراغونا

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قائمة اللاعبين الذين سيمثلون منتخب الخضر للشباب في دورة ألعاب البحر المتوسط التي ستحتضنها مدينة تاراغونا الإسبانية خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و30 جوان الجاري. وشهدت قائمة "الخضر" تواجد أسماء محترفة بالجملة أبرزها جوبا ماسينيسا مولا، نجم كوفو أوسلو النرويجي، الذي سبق له أن خاض تجربة قصيرة مع فريق ريال مدريد تحت 13 سنة، قبل أن يختار العودة لناديه الحالي. ويخطط بوعلام شارف، مدير المنتخبات الوطنية الجزائرية، لإحداث نقلة نوعية في ملف المواهب المنحدرة من أصول جزائرية، والناشطة في دوريات "القارة العجوز"، من خلال تعويدهم على أجواء منتخبات الجزائر للشباب، على أمل الاستفادة من خدماتهم في المستقبل. ويسعى منتخب الجزائر للشباب للفوز للمرة الثانية في تاريخه بمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب المتوسطية، بعد نسخة 1975 التي توج بها على حساب فرنسا. وتجدر الإشارة إلى أن الدول العربية تملك في رصيدها 6 ألقاب في دورة كرة القدم خلال جملة 17 نسخة للألعاب المتوسطية.