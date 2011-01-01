ضحية و جريحين في حادث اصطدام قرب بريان

بواسطة المسار العربي /أ.ك

لقي شخص حتفه فيما أصيب شخصان آخران بجروح بليغة في حادث اصطدام عدة مركبات قرب بريان على بعد 50 كلم من مدينة غرداية حسبما أفادت به الحماية المدنية . و جرى هذا الاصطدام الذي تسبب في هلاك سائق سيارة و إصابة اثنين آخرين بجروح بليغة الخطورة على بعد كيلومترين من المخرج الشمالي لناحية بريان حسب نقس المصدر. و تم نقل جثة الضحية و الجريحين إلى مصلحة حفظ الجثث و مصلحة الاستعجالات للعيادة المتعددة التخصصات لبريان. و فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لكي تحدد بدقة أسباب الحادث.