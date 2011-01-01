كشف و تدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع و مواد كميائية بجيجل

بواسطة المسار العربي /م.ش

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, بالميلية بولاية جيجل, من كشف و تدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع و أدوات ومواد كيميائية تُستعمل في إعداد المتفجرات, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني السبت في بيان لها. و أوضح البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهابي وبفضل استغلال المعلوماتي كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي بالميلية ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة, يوم 01 جوان 2018ي ثلاث قنابل تقليدية الصنع وأدوات ومواد كيميائية تُستعمل في إعداد المتفجراتي منها 50 لتر من سائل حمض النتريك". و من جهة أخرى و "في إطار محاربة الجريمة المنظمةي ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية الثانيةي 66 كيلوغرام من الكيف المعالجي فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي بالوادي بالناحية العسكرية الرابعةي 815 كيلوغرام من التبغ الموجه للتهريب". و على صعيد آخر, أحبط حراس السواحل بكل من الغزوات و وهران محاولات هجرة غير شرعية لـ 26 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنعي كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين صالح", يضيف المصدر ذاته.