شحاتة يشيد بمضوي ويتوقع نجاحه مع الإسماعيلي

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

أكد حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن الجزائري خير الدين مضوى المدير الفني الجديد للإسماعيلى، مدرب جيد ويمتلك قدرات فنية مميزة رغم صغر سنه. وأضاف شحاتة في تصريحات صحفية : "مضوي أتوقع له مزيد من النجاحات لقدرته على اكتشاف لاعبين شباب على قدر عال من الكفاءة وتجربته بوفاق سطيف أفضل دليل على ذلك بعد قيادته للتتويج بكافة البطولات".وأتم : "المدرب الناجح يقاس بمدى قدرته على تطور فريقه ،مضوى في كل فريق يقوده دائما ما يكون له بصمة واضحة بجانب شخصيته الحازمة".