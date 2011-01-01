ليستر الجديد يهدد رحيل محرز لمانشستر سيتي

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الإعلان الدعائي للقميص الجديد لفريق ليستر سيتي في الموسم الجديد يهدد رحيل الجزائري رياض محرز جناح الفريق بعدم الانضمام لمانشستر سيتي في الموسم المقبل. وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن مشاركة محرز في الإعلان الدعائي لقميص ليستر سيتي الجديد يشير إلى استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، وتعثر انضمامه لمانشستر سيتي. وكانت تقارير إنجليزية أشارت إلى اقتراب السيتي من ضم محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل 85 مليون يورو، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ونال محرز جائزة أفضل لاعب في البريمييرليغ بموسم 2015-2016، الذي شهد تتويجه مع ليستر بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة بتاريخه، مسجلاً 17 هدفاً. وشارك محرز في 41 مباراة مع ليستر سيتي هذا الموسم بكل البطولات، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 10 خلال 3339 دقيقة لعب.