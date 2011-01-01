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مقارنة بالأسبوع المنصرم

دخول معتبر للباعة والزوار على حد سواء مقارنة بالأسبوع المنصرم بسوق تيجلابين
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.إ

عرف ثالث سوق للسيارات المستعملة بتيجلابين ولاية بومرداس، دخول معتبر للباعة والزوار على حد سواء مقارنة بالأسبوع المنصرم، فيما عرف السوق استمرار حالة الركود التي دخل فيها منذ أشهر بسبب الضبابية التي يعرفها قطاع تركيب المركبات في الجزائر. وعلى غرار الأسابيع المنصرمة، حافظة أسعار السيارات على أسعار منخفضة، خاصة بالنسبة للسيارات الجديدة المركبة محليا، حيث يتم مساومة الباعة بأسعار أقل من سعر الوكالة بـ 5 ملايين، وفي أحسن الحالات تكون المساومات بنفس سعر الوكالة. كما تستمر حالة الركود، حيث لم يشهد السوق عمليات بيع كبيرة للسيارت، في ظل حملة المقاطعة من جهة، وكذا رفض الباعة لبيع سياراتهم بأسعار منخفضة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، خاصة بعد انتهاء وزارة التجارة من دراسة ملف أسعار السيارات المركبة في الجزائر.

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