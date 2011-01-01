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وإصابة 31 آخرين بجروح متفاوتة

وفاة 9 أشخاص الخطورة خلال ال 48 ساعة الأخيرة
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أ.م

لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 31 أخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 11 حادث مرور خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ماي و 02 يونيو 2018 حسب ما جاء أمس السبت في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية . وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة قد سجلتها ولاية سطيف بوفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح على إثر 3 حوادث مرور أهمها يتمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الولائي رقم 14 ببلدية عين عباسة . كما تدخلت وحدات الحماية المدنية على إثر تساقط الأمطار التي شهدتها المناطق الشمالية للوطن في كل من ولاياتي تيارت و برج بوعريريج ي أين قامت ذات المصالح بعدة عمليات لامتصاص المياه داخل المنازل والأحياء بدون تسجيل خسائر تذكر.

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