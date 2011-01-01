أول أيّام عيد الفطر المبارك سيكون الجمعة 15 جوان الجاري

بواسطة المسار العربي /

يرى الباحث في علم الفلك، لوط بوناطيرو، أن أوّل أيام عيد الفطر المبارك، سيكون يوم الجمعة 15 جوان، عبر كل البلاد العربية والإسلامية. وأوضح بوناطير أن رؤية هلال شوال ستكون ممكنة يوم الخميس 14 جوان أي أن شهر رمضان الجاري سيكون فيه 29 يوما. كما أشار بوناطيرو إلى أنه -وفقا لأبحاثه- فإن اقتران الهلال بالشمس سيكون، يوم الأربعاء 13 جوان الجاري في حدود الساعة الثامنة و43 دقيقة، وذلك بعد غروب الشمس بزمن، أي أن ولادة هلال الشهر الجديد ستكون يوم الأربعاء بعد غروب الشمس، مما سيجعل رؤيته ممكنة يوم الخميس في كل بلدان العربية والإسلامية.